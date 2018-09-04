Во вторник, 4 сентября, в Запорожской области на шахте "Эксплуатационная" ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" вследствие обвала погиб работник шахты. Об этом сообщает ГосЧС в Запорожской области.

"4 сентября в 04:25 в шахте "Эксплуатационная" ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" в селе Малая Белозерка Васильевского района возникло чрезвычайное происшествие. На отметке - 940 м произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказался проходчик 11 участка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия прибыли спасатели 7-го взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины. В 05:34 тело 33-летнего погибшего изъяли из-под завала. Всего на момент обвала в шахте находились 424 горняка. Угрозы их жизни нет.

Пока работы на участке прекращены, другие работают в штатном режиме.

Обстоятельства и причина завала устанавливаются.

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