На Донбасі знищили двох бойовиків [ Редактировать ]
Російські бойовики продовжують порушувати шкільне перемир'я, про яке домовилися сторони у Мінську. За добу ворог здійснив 20 обстрілів, двох українських бійців поранено.
Окупанти цілили по позиціях у районі Донецька та на Приазов'ї. Шість атак зафіксовано вже сьогодні. Наші військові мусили відкривати вогонь у відповідь.
Розвідка повідомляє про двох знищених найманців.
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