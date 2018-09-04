На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

Російські бойовики й надалі нехтують перемир'ям, про яке домовились у Мінську. За добу 20 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено. Окупанти цілили по позиціях у районі Донецька та на Приазов'ї. Шість атак зафіксовано вже сьогодні. Наші військові були змушені відкривати вогонь у відповідь