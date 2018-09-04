До конца 2018 года цены на хлеб в среднем вырастут на 10%. Об этом сообщил генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко в интервью "Українським Новинам".

"По нашим прогнозам, максимум на 10% еще может измениться цена на хлеб", - сказал он.

Васильченко уточнил, что сумма повышения составит около 1,6 гривны/кг, что соответствует увеличению стоимости хлеба на 30-40 копеек ежемесячно.

Одной из основных причин гендиректор называет нехватку пшеницы второго и третьего класса, которая используется для производства муки, необходимой отрасли хлебопечения, и ее последовательного подорожания.

Так, по его словам, цена на муку уже выросла на 4% до 7,4 тысяч гривен/тонну и продолжит расти.

"Цена на зерно на внутреннем рынке уже выросла на 700 гривен, соответственно изменилась и цена на муку - если ранее она была 7,1 тысяч гривен/тонну, то сейчас - 7,4 тысяч гривен, а Аграрный фонд прогнозирует дальнейшее увеличение до 7,7-7,8 тысяч гривен/тонну. Это, конечно, повлияет на рост цен на хлеб", - подчеркнул Васильченко.

Также среди причин подорожания он выделяет повышение цен на газ и заработной платы.

Васильченко отметил, что в январе-июле цены на хлеб в среднем росли на 1-1,5% ежемесячно.

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