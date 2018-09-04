В Черкассах произошла крупнейшая утечка ртути [ Редактировать ]
На территории предприятия "Черкассыгаз" сотрудники выявили разлив ртути. Приехавшие на вызов спасатели собрали в общей сложности девять килограмм ядовитого вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.
"На территории КП Черкассыгаз обнаружен разлив полтора килограмма и пять резиновых колб с ядовитым веществом весом девять килограмм. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были изъяты на месте происшествия в этом году", - говорится в сообщении.
Собранную ртуть передали на утилизацию.
Ранее мы писали о том, что в Украине запретят ртуть.
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