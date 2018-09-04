На территории предприятия "Черкассыгаз" сотрудники выявили разлив ртути. Приехавшие на вызов спасатели собрали в общей сложности девять килограмм ядовитого вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

"На территории КП Черкассыгаз обнаружен разлив полтора килограмма и пять резиновых колб с ядовитым веществом весом девять килограмм. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были изъяты на месте происшествия в этом году", - говорится в сообщении.

Собранную ртуть передали на утилизацию.

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