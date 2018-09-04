Горячая встреча: лев из зоопарка запрыгнул в авто к туристам (видео) [ Редактировать ]
В парке "Тайган" двухлетний лев по кличке Филя запрыгнул в машину к туристам и стал облизывать их и тереться как домашняя кошка. Животное решило забраться в машину после того, как увидело владельца парка, который находился за рулем экскурсионной машины. Об этом сообщила представитель пресс-службы парка львов "Тайган" в Крыму Татьяна Олексагина.
Видео с места происшествия было опубликовано на YouTube-канале. На видеозаписи видно, как лев подходит к машине и залазит в салон электромобиля. Он горячо встретил хозяина парка, и немного посидел "за рулем машины". Туристы не испугались и продолжили снимать дружелюбного "царя зверей".
По словам Татьяны, Филе очень нравится общаться с гостями парка. На днях, турист, рискуя своей жизнью спас антилопу в ЮАР.
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