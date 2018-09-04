В парке "Тайган" двухлетний лев по кличке Филя запрыгнул в машину к туристам и стал облизывать их и тереться как домашняя кошка. Животное решило забраться в машину после того, как увидело владельца парка, который находился за рулем экскурсионной машины. Об этом сообщила представитель пресс-службы парка львов "Тайган" в Крыму Татьяна Олексагина.

Видео с места происшествия было опубликовано на YouTube-канале. На видеозаписи видно, как лев подходит к машине и залазит в салон электромобиля. Он горячо встретил хозяина парка, и немного посидел "за рулем машины". Туристы не испугались и продолжили снимать дружелюбного "царя зверей".

По словам Татьяны, Филе очень нравится общаться с гостями парка. На днях, турист, рискуя своей жизнью спас антилопу в ЮАР.