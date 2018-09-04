Центральная избирательная комиссия должна формироваться исключительно по квотному принципу. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады во вторник, 4 сентября.

По мнению политика, непрозрачный путь формирования ЦИК грозит непредсказуемыми последствиями.

"В случае, если в Украине не будет сформирована прозрачная и понятная обществу избирательная система, частью которой является ЦИК, то это станет прямым путем к фальсификации выборов. И это очень опасная ситуация, ведь общество в сегодняшнем состоянии не воспримет какой-либо фальсификации", - отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что Центральная избирательная комиссия должна формироваться исключительно по квотному принципу.

"ЦИК должна быть максимально открытой и прозрачной. Ее необходимо сформировать согласно квотному принципу. Фракция "Оппозиционного блока" - третья по численности в парламенте. Поэтому мы должны получить две кандидатуры в составе новой ЦИК. Если же президент хочет сформировать себе большинство, то это уже путь к нелегитимной ЦИК", - отметил Юрий Бойко.

Напомним, что "Оппозиционного блока" предложил включить в состав ЦИК двух опытных юристов Сергея Румпу и Григория Москаленко.

26 апреля 2016 года фракция направила на имя президента представление с перечнем кандидатур, которое было проигнорировано. В январе 2018 года "Оппозиционный блок" повторно направил письмо с перечнем кандидатур. Фракция также требует от парламента выполнить резолюцию ПАСЕ от 18 января 2018 года относительно пропорционального представительства всех фракций парламента в новом составе Центральной избирательной комиссии.