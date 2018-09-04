В последующие годы курс гривны в Украине будет плавающим. При этом НБУ собирается минимизировать вмешательство в работу валютного рынка и избегать прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Об этом говорится в Стратегии монетарной политики НБУ.

"Национальный банк будет придерживаться режима плавающего обменного курса. Монетарная политика не направлена ​​на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса", - говорится в документе.

При этом НБУ будет использовать валютные интервенции с целью:

накопления международных резервов;

предупреждения резких изменений обменного курса гривны;

поддержания тарансмисии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента монетарной политики.

"По мере достижения международными резервами Украины надлежащего уровня, совершенствования функционирования валютного рынка и существенного увеличения его возможностей по балансировке спроса и предложения, усиления эффективности влияния ключевой процентной ставки на макроэкономические процессы, применение валютных интервенций и вмешательство НБУ в работу валютного рынка для достижения определенных целей постепенно будет минимизироваться", - заверили в НБУ.

Стратегия монетарной политики также предусматривает, что Нацбанк будет избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

Ранее Нацбанк отказался удерживать курс гривны.