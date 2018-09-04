Курс доллара в Украине: как Нацбанк будет регулировать скачки [ Редактировать ]
В последующие годы курс гривны в Украине будет плавающим. При этом НБУ собирается минимизировать вмешательство в работу валютного рынка и избегать прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Об этом говорится в Стратегии монетарной политики НБУ.
"Национальный банк будет придерживаться режима плавающего обменного курса. Монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса", - говорится в документе.
При этом НБУ будет использовать валютные интервенции с целью:
- накопления международных резервов;
- предупреждения резких изменений обменного курса гривны;
- поддержания тарансмисии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента монетарной политики.
"По мере достижения международными резервами Украины надлежащего уровня, совершенствования функционирования валютного рынка и существенного увеличения его возможностей по балансировке спроса и предложения, усиления эффективности влияния ключевой процентной ставки на макроэкономические процессы, применение валютных интервенций и вмешательство НБУ в работу валютного рынка для достижения определенных целей постепенно будет минимизироваться", - заверили в НБУ.
Стратегия монетарной политики также предусматривает, что Нацбанк будет избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.
Ранее Нацбанк отказался удерживать курс гривны.
по теме
Курс доллара преодолел очередную психологическую отметку
Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара - до 28,12 гривны. Таким образом, доллар преодолел очередную психологическую отметку
Курс гривны на межбанке продолжил падение
29 августа, торги по доллару и евро на межбанковском валютном рынке окончились падением курса гривны
Курс гривны вырос в обменниках 27 августа
В обменных пунктах украинских банков 27 августа снизился средний курс покупки и продажи наличного доллара
Курс гривны вырос в обменниках 3 сентября
Курс гривны в обменных пунктах украинских банков заметно укрепился
НБУ продает по $50 млн в день ради спасения гривны
Национальный банк Украины второй день выходит на валютный аукцион с целью удержания курса гривны