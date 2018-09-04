Директор детсада лишилась работы из-за танца на шесте [ Редактировать ]
Директор детского сада в южном Китае потеряла работу после того, как на 1 сентября пригласила выступить танцовщицу на шесте, сообщает The Telegraph.
Приглашенная девушка исполнила танец на пилоне. Это зрелище снял на видео присутствующий на мероприятии американский журналист Майкл Стандаэрт.
"Дети воспринимают это проще, они не подумают об этом (танце) с такими мыслями. Они просто подумают, что это потрясающе, когда кто-то может летать на таком пилоне", - рассказала директор детсада Лай Ронг.
Она также добавила, что ее карьера была "разрушена после 5-минутного выступления" приглашенной танцовщицы. Ролик, снятый журналистом, стал вирусным в социальных сетях.
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