В центре Киева произошла стрельба, есть раненый [ Редактировать ]
На рынке в Печерском районе Киева произошла стрельба, охранник получил ранения из травматического оружия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как установили правоохранители, на рынке в Печерском районе возник конфликт между охранником и двумя неизвестными.
"Охранник сделал замечание мужчинам, которые разбросали блоки. Те в ответ выразили возмущение и набросились на оппонента с кулаками. В разгар драки один из неизвестных достал оружие и сделал несколько выстрелов. После совершенного мужчины сразу убежали", - рассказали в полиции.
Охранника доставили в больницу с ранением лица и шеи, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами происшествия.
Сведения о событиях пока зарегистрированы в Журнале единого учета.
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