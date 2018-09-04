На рынке в Печерском районе Киева произошла стрельба, охранник получил ранения из травматического оружия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как установили правоохранители, на рынке в Печерском районе возник конфликт между охранником и двумя неизвестными.

"Охранник сделал замечание мужчинам, которые разбросали блоки. Те в ответ выразили возмущение и набросились на оппонента с кулаками. В разгар драки один из неизвестных достал оружие и сделал несколько выстрелов. После совершенного мужчины сразу убежали", - рассказали в полиции.

Охранника доставили в больницу с ранением лица и шеи, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами происшествия.

Сведения о событиях пока зарегистрированы в Журнале единого учета.

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