На Запоріжжі затримали прокурора-хабарника

На Запоріжжі викрили прокурора-хабарника. Через посередника він вимагав у місцевого фермера 5 тисяч доларів, обіцяв не втручатися в його господарську діяльність. Правоохоронці затримали здирників під час передачі грошей