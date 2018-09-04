Чиновника Госслужбы геологии и недр задержали на взятке [ Редактировать ]
Исполняющего обязанности председателя Госслужбы геологии и недр задержали на взятке. Как написал на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, чиновник требовал деньги за разрешение на добычу торфа в Киевской области. Цена вопроса - три тысячи долларов.
Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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