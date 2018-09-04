Тарифы на воду в ряде регионов вырастут. Такое решение вынесли на заседании Нацкомуслуг. Цены комиссия подняла только для водоканалов, но в результате изменения могут повлиять и на тарифы для потребителей.

Средний рост по централизованному водоснабжению и водоотводу планируется на уровне 12%.