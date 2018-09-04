Тарифы на воду: чего ждать украинцам? [ Редактировать ]
Тарифы на воду в ряде регионов вырастут. Такое решение вынесли на заседании Нацкомуслуг. Цены комиссия подняла только для водоканалов, но в результате изменения могут повлиять и на тарифы для потребителей.
Средний рост по централизованному водоснабжению и водоотводу планируется на уровне 12%.
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