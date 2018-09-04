Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердила, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом сообщают в МИД Великобритании.

"Независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия, сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства при идентификации химического вещества, ставшего причиной смерти Дон Стерджес в Эймсбери 8 июля. Это было нервно-паралитическое вещество "Новичок" - такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", - говорится в сообщении британского ведомства.

Эксперты ОЗХО дважды посетили Великобританию для сбора образцов после нападений в Солсбери и Эймсбери.

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.

Британские спецслужбы заявили, что им известно происхождение яда и назвали Россию виновной в произошедшем, позже предоставив доказательства того, что страна имеет отношение к изготовлению яда. Впоследствии было определено расположение лаборатории.Также в МИД Великобритании утверждают, что у Москвы был повод отравить бывшего шпиона.