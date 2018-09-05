Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что в пятницу, 7 сентября, Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека и источник среди повстанцев сообщили, что российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиба. В результате атаки погибли 13 мирных граждан.



"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать", - сказала Хейли на пресс-конференции, имея в виду правительство президента Сирии Башара Асада, а также его союзников Россию и Иран.

"Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать", - указала постпред.

Авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Россию от опрометчивой атаки на Идлиб.

Ранее мы писали о том, что был опубликован текст секретной директивы ООН по работе в Сирии.