Удар по Сирии: Совбез ООН соберется на заседание [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что в пятницу, 7 сентября, Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Об этом сообщает Reuters.
Сирийская обсерватория по правам человека и источник среди повстанцев сообщили, что российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиба. В результате атаки погибли 13 мирных граждан.
"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать", - сказала Хейли на пресс-конференции, имея в виду правительство президента Сирии Башара Асада, а также его союзников Россию и Иран.
"Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать", - указала постпред.
Авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Россию от опрометчивой атаки на Идлиб.
Ранее мы писали о том, что был опубликован текст секретной директивы ООН по работе в Сирии.
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