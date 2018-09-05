Популярное обезболивающее оказалось смертельно опасным [ Редактировать ]
Употребление даже малых доз диклофенака значительно увеличивает шансы развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.
К такому выводу пришли датские ученые и объявили, что диклофенак может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%.
Работа специалистов охватила 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Исследование опубликовало издание British Medical Journal.
В ходе исследования специалисты нашли тесную связь между применением диклофенака и различными сердечно-сосудистыми проблемами, в частности, аритмией, ишемическим инсультом, сердечной недостаточностью и сердечным приступом.
При этом такие осложнения наблюдались уже в тридцатидневный период употребления лекарства.
Негативный эффект также заметили и у тех, кто принимал пониженные дозы препарата.
Также ученые сравнили частоту возникновения сердечных заболеваний у пациентов, принимавших диклофенак и другие обезболивающие.
В итоге оказалось, что принимавшие диклофенак датчане испытывали в среднем на один сердечный приступ больше, чем те, кто употреблял ибупрофен или напроксен.
Кроме того, пациенты, использовавшие для болеутоления диклофенак, в три раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем употреблявшие парацетамол.
В августе в Украине запретили очередной обезболивающий препарат.
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