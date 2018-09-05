Експерти підтвердили застосування "Новичка" в Еймсбері [ Редактировать ]
Незалежна експертиза Організації із заборони хімічної зброї підтвердила застосування нервово-паралітичної речовини "Новичок" в Еймсбері. Про це повідомили у британському МЗС.
У відомстві нагадали, що за використання хімічної зброї на вулицях Великої Британії відповідальна Росія.
Нагадаємо, випадки застосування там "Новичка" фіксували двічі. У березні в Солбері ним отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. Наприкінці червня впливу небезпечної речовини зазнали жителі міста Еймсбері - Чарлі Роулі та Дон Стерджесс. Жінка померла в лікарні.
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