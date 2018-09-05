Наркоділки вирощували під Києвом коноплі на експорт до ЄС [ Редактировать ]
Під Києвом викрили фірму, що вирощувала коноплі на експорт до ЄС. Під плантації елітних сортів наркотичних рослин спритники орендували промислові ангари, площею кількасот квадратів. Зілля цілодобово охороняли. Під час обшуків поліція вилучила партію, вартістю 8 мільйонів гривень. Усіх "доглядачів конопель" затримали. Тепер наркодилерам світить до 7 років за ґратами.
"Угруповування носило етнічний характер, використовувало високий ступінь конспірації. Члени її мали родинні зв’язки. Поліція викрила наркопосівів більш як одну тисячу рослин висотою майже два метри, а також вилучила велику партію уже готового наркотику", - повідомила Тетяна Козловська, начальник відділу департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
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