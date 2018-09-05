Из-за трудовой миграции население Украины к 2050-му году может сократиться на 18%. Такие данные привела Организация объединенных наций.

"У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжает ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", - прокомментировал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 112.ua

Эксперты называют две причины миграции украинцев. Первая - трудности в поиске постоянной работы с достойной оплатой.

"Второй феномен, который присущ собственно Украине - бедность работающих людей. Это когда человек имеет постоянную работу, но того, что он зарабатывает не хватает для того, чтобы например по стандартам ООН, выйти за черту бедности", - сказала политический эксперт Елена Дяченко.

Она убеждена, что массовая миграция населения из Украины грозит потерями для экономики всей страны. Ведь уезжают люди трудоспособного возраста, которые могли бы способствовать развитию государства.

Ранее в НБУ заявили, что трудовая миграция тормозит рост экономики.