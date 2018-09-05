Жительница Филиппин вышла замуж за своего усопшего парня. Девушка по имени Зарин пришла в свадебном платье во время погребения своего умершего возлюбленного и дала обеты перед гробом покойного, сообщает "Корреспондент".

19-летняя девушка не смогла справиться с горем после смерти своего жениха Джейка Энтони Макадангданга. "Свадебная церемония" прошла в городе Кауаян в провинции Исабела.

Отметим, что на Филиппинах брак считается недействительным, если один из пары не дал добровольного согласия. Информационный портал не уточняет, считается ли посмертная женитьба заключенной.

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