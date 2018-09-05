Под Харьковом снова вспыхнул масштабный пожар (видео) [ Редактировать ]
В Харьковской области возле села Мелиховка Нововодолажского района спасатели борются с крупным лесным пожаром.
Накануне в этом районе загорелась лесная подстилка, по состоянию на 7.00 наблюдается тление отдельных ячеек на площади около 10 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС 5 сентября.
К тушению привлечены 171 человек, 35 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8, который уже осуществил 12 сбросов воды – 24 тонны.
Этот пожар на юго-западе от Харькова вспыхнул, как только спасателям спустя три дня удалось потушить другое крупное возгорание леса вблизи сел Гатище и Огурцово на востоке от областного центра.
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