В Харьковской области возле села Мелиховка Нововодолажского района спасатели борются с крупным лесным пожаром.

Накануне в этом районе загорелась лесная подстилка, по состоянию на 7.00 наблюдается тление отдельных ячеек на площади около 10 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС 5 сентября.

К тушению привлечены 171 человек, 35 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8, который уже осуществил 12 сбросов воды – 24 тонны.

Этот пожар на юго-западе от Харькова вспыхнул, как только спасателям спустя три дня удалось потушить другое крупное возгорание леса вблизи сел Гатище и Огурцово на востоке от областного центра.