В Подольском районе Киева на улице Межигорской произошел пожар на заводе "Спутник".

"Поджег или самовозгорание - неизвестно. Детали уточняются", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Столб черного дыма разносится по округе. На место вызваны сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завод "Спутник", в частности, занимается производством алюминиевых оконных и фасадных конструкций, а также домофонов, мелкого садово-огородного инвентаря и багажных тележек.

За несколько дней до этого в Киеве вспыхнул масштабный пожар в здании завода "Маяк".