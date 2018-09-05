Пожар в Киеве: на Подоле вспыхнул крупный завод (фото) [ Редактировать ]
В Подольском районе Киева на улице Межигорской произошел пожар на заводе "Спутник".
"Поджег или самовозгорание - неизвестно. Детали уточняются", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Столб черного дыма разносится по округе. На место вызваны сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Завод "Спутник", в частности, занимается производством алюминиевых оконных и фасадных конструкций, а также домофонов, мелкого садово-огородного инвентаря и багажных тележек.
За несколько дней до этого в Киеве вспыхнул масштабный пожар в здании завода "Маяк".
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