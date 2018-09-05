Не все виды акул, как выяснилось - холоднокровные хищники, заявили ученые Калифорнийского университета в Ирвайне. Речь идет о небольшой рыбе-молоте, которая относится к акулам. Данный вид может спокойно прожить без мяса, питаясь лишь растительной пищей.

Эти рыбы, вырастающие до метра в длину, весом в 10 кг, можно встретить у американского побережья обоих океанов, сообщает сайт научных новостей ScienceAlert. Обычно они питаются моллюсками и другими рыбами.

Однако неоднократное вскрытие показало, что иногда в желудках этих акул находили до 60% растительной пищи. Ранее предполагалось, что они случайно поглощают водоросли при заглатывании "мясной" пищи при охоте - на кальмаров и рыбешек, прячущихся в зарослях.

Немногочисленные сугубо плотоядные животные могут питаться и растениями, однако переваривать такую пищу неспособны из-за примитивного и короткого кишечника.

Гидробиологи из Калифорнии выяснили, что рыбы-молот на самом деле усваивают питательные вещества из растительной пищи благодаря имеющихся нужных для этого клеточных и биохимических механизмов.

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