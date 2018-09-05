Отравление Скрипалей: названы имена обвиняемых [ Редактировать ]
Власти Британии обвинили двух граждан России в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская полиция назвала имена главных подозреваемых - Александр Петров и Руслан Боширов.
Мужчины заочно обвиняются в заговоре убийства Скрипалей с использованием химического вещества "Новичок", передает AP. Великобритания не просит Кремль выдать мужчин, поскольку российское законодательство запрещает выдачу граждан России, заявил прокурор Сью Хеммин.
Согласно информации британской полиции, подозреваемые возрастом около 40 лет, прибыли в Лондон с российскими паспортами 4 марта - за два дня до инцидента в Солсбери. Британские власти отметили, что есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения гражданам России.
Следы "Новичка" были обнаружены в гостиничном номере Петрова и Боширова.
Как известно, в начале марта в британском Солсбери были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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