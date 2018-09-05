Лига наций УЕФА: расписание и результаты матчей [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/UEFA
6 сентября под эгидой УЕФА стартует новый международный турнир под названием "Лига наций", призванный заменить товарищеские матчи и играть с равными по классу командами.
В турнире принимает участие 55 национальных команд, которые были распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА. Сборная Украины, занимающая 18 место место в рейтинге, попала в лигу В, где встретится с командами Чехии и Словакии.
Первый тур (6-8 сентября)
Четверг, 6 сентября
Лига А
21:45 - Группа А1. Германия - Франция
Лига B
21:45 - Группа B1. Чехия - Украина
21:45 - Группа B4. Уэльс - Ирландия
Лига C
21:45 - Группа С3. Словения - Болгария
21:45 - Группа С3. Норвегия - Кипр
Лига D
17:00 - Группа D1. Казахстан - Грузия
21:45 - Группа D1. Латвия - Андорра
21:45 - Группа D4. Армения - Лихтенштейн
21:45 - Группа D4. Гибралтар - Македония
Пятница, 7 сентября
Лига А
21:45 - Группа A3. Италия - Польша
Лига B
21:45 - Группа D2. Турция - Россия
Лига C
21:45 - Группа C1. Албания - Израиль
21:45 - Группа С4. Литва - Сербия
21:45 - Группа С4. Румыния - Черногория
Лига D
19:00 - Группа D3. Азербайджан - Косово
21:45 - Группа D3. Фарерские острова - Мальта
Суббота, 8 сентября
Лига А
19:00 - Группа A2. Швейцария - Исландия
21:45 - Группа A4. Англия - Испания
Лига B
16:00 - Группа B3. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина
Лига C
19:00 - Группа С2. Финляндия - Венгрия
21:45 - Группа С2. Эстония - Греция
Лига D
19:00 - Группа D2. Беларусь - Сан-Марино
21:45 - Группа D2. Люксембург - Молдова
Второй тур (9-11 сентября)
Воскресенье, 9 сентября
Лига А
21:45 - Группа A1. Франция - Нидерланды
Лига B
16:00 - Группа B1. Украина - Словакия
19:00 - Группа B4. Дания - Уэльс
Лига C
19:00 - Группа C3. Болгария - Норвегия
21:45 - Группа C3. Кипр - Словения
Лига D
19:00 - Группа D1. Грузия - Латвия
19:00 - Группа D4. Македония - Армения
21:45 - Группа D4. Лихтенштейн - Гибралтар
Понедельник, 10 сентября
Лига А
21:45 - Группа A3 Португалия - Италия
Лига B
21:45 - Группа B2. Швеция - Турция
Лига С
21:45 - Группа C1. Шотландия - Албания
21:45 - Группа C4. Сербия - Румыния
21:45 - Группа C4. Черногория - Литва
Лига D
21:45 - Группа D1. Андорра - Казахстан
21:45 - Группа D3. Косово - Фарерские острова
21:45 - Группа D3. Мальта - Азербайджан
Вторник, 11 сентября
Лига А
21:45 - Группа A2. Исландия - Бельгия
21:45 - Группа A4. Испания - Хорватия
Лига B
21:45 - Группа B3. Босния и Герцеговина - Австрия
Лига C
21:45 - Группа C2. Венгрия - Греция
21:45 - Группа C2. Финляндия - Эстония
Лига D
21:45 - Группа D2. Сан-Марино - Люксембург
21:45 - Группа D2. Молдова - Беларусь
Третий тур (11-13 октября)
Четверг, 11 октября
Лига А
21:45 - Группа A3. Польша - Португалия
Лига B
21:45 - Группа B2. Россия - Швеция
Лига C
21:45 - Группа C1. Израиль - Шотландия
21:45 - Группа C4. Литва - Румыния
21:45 - Группа C4. Черногория - Сербия
Лига D
21:45 - Группа D3. Фарерские острова - Азербайджан
21:45 - Группа D3. Косово - Мальта
Пятница, 12 октября
Лига А
21:45 - Группа A2. Бельгия - Швейцария
21:45 - Группа A4. Хорватия - Англия
Лига B
21:45 - Группа B3. Австрия - Северная Ирландия
Лига C
21:45 - Группа C2. Греция - Венгрия
21:45 - Группа C2. Эстония - Финляндия
Лига D
21:45 - Группа D2. Беларусь - Люксембург
21:45 - Группа D2. Молдова - Сан-Марино
Суббота, 13 октября
Лига А
21:45 - Группа A1. Нидерланды - Германия
Лига B
16:00 - Группа B1. Словакия - Чехия
21:45 - Группа B4. Ирландия - Дания
Лига C
19:00 - Группа C3. Норвегия - Словения
21:45 - Группа C3. Болгария - Кипр
Лига D
19:00 - Группа D1. Грузия - Андорра
19:00 - Группа D1. Латвия - Казахстан
19:00 - Группа D4. Армения - Гибралтар
21:45 - Группа D4. Македония - Лихтенштейн
Четвертый тур (14-16 октября)
Воскресенье, 14 октября
Лига А
21:45 - Группа A3. Польша - Италия
Лига B
19:00 - Группа B2. Россия - Турция
Лига C
16:00 - Группа C4. Румыния - Сербия
21:45 - Группа C1. Израиль - Албания
21:45 - Группа C4. Литва - Черногория
Лига D
19:00 - Группа D3. Азербайджан - Мальта
19:00 - Группа D3. Фарерские острова - Косово
Понедельник, 15 октября
Лига А
21:45 - Группа A2. Исландия - Швейцария
21:45 - Группа A4. Испания - Англия
Лига B
21:45 - Группа B3. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Лига C
21:45 - Группа C2. Эстония - Венгрия
21:45 - Группа C2. Финляндия - Греция
Лига D
21:45 - Группа D2. Беларусь - Молдова
21:45 - Группа D2. Люксембург - Сан-Марино
Вторник, 16 октября
Лига А
21:45 - Группа A1. Франция - Германия
Лига B
16:00 - Группа B1. Украина - Чехия
21:45 - Группа B4. Ирландия - Уэльс
Лига C
21:45 - Группа C3. Норвегия - Болгария
21:45 - Группа C3. Словения - Кипр
Лига D
17:00 - Группа D1. Казахстан - Андорра
21:45 - Группа D1. Латвия - Грузия
19:00 - Группа D4. Армения - Македония
21:45 - Группа D4. Гибралтар - Лихтенштейн
Пятый тур (15-17 ноября)
Четверг, 15 ноября
Лига А
21:45 - Группа A2. Бельгия - Исландия
21:45 - Группа A4. Хорватия - Испания
Лига B
21:45 - Группа B3. Австрия - Босния и Герцеговина
Лига C
21:45 - Группа C2. Греция - Финляндия
21:45 - Группа C2. Венгрия - Эстония
Лига D
17:00 - Группа D1. Казахстан - Латвия
21:45 - Группа D1. Андорра - Грузия
21:45 - Группа D2. Сан-Марино - Молдова
21:45 - Группа D2. Люксембург - Беларусь
Пятница, 16 ноября
Лига А
21:45 - Группа A1. Нидерланды - Франция
Лига B
21:45 - Группа B1. Словакия - Украина
21:45 - Группа B4. Уэльс - Дания
Лига C
21:45 - Группа C3. Кипр - Болгария
21:45 - Группа C3. Словения - Норвегия
Лига D
19:00 - Группа D4. Лихтенштейн - Македония
21:45 - Группа D4. Гибралтар - Армения
Суббота, 17 ноября
Лига А
21:45 - Группа A3. Италия - Португалия
Лига B
19:00 - Группа B2. Турция - Швеция
Лига C
21:45 - Группа C1. Албания - Шотландия
16:00 - Группа C4. Сербия - Черногория
21:45 - Группа C4. Румыния - Литва
Лига D
19:00 - Группа D3. Азербайджан - Фарерские острова
19:00 - Группа D3. Мальта - Косово
Шестой тур (18-20 ноября)
Воскресенье, 18 ноября
Лига А
16:00 - Группа А4. Англия - Хорватия
21:45 - Группа А2. Швейцария - Бельгия
Лига B
19:00 - Группа B3. Северная Ирландия - Австрия
Лига C
21:45 - Группа C2. Венгрия - Финляндия
21:45 - Группа C2. Греция - Эстония
Лига D
21:45 - Группа D2. Сан-Марино - Беларусь
21:45 - Группа D2. Молдова - Люксембург
Понедельник, 19 ноября
Лига А
21:45 - Группа A1. Германия - Нидерланды
Лига B
21:45 - Группа B1. Чехия - Словакия
21:45 - Группа B4. Дания - Ирландия
Лига C
21:45 - Группа C3. Кипр - Норвегия
21:45 - Группа C3. Болгария - Словения
Лига D
19:00 - Группа D1. Андорра - Латвия
19:00 - Группа D1. Грузия - Казахстан
21:45 - Группа D4. Лихтенштейн - Армения
21:45 - Группа D4. Македония - Гибралтар
Вторник, 20 ноября
Лига А
21:45 - Группа A3. Португалия - Польша
Лига B
21:45 - Группа B2. Швеция - Россия
Лига C
21:45 - Группа C1. Шотландия - Израиль
21:45 - Группа C4. Сербия - Литва
21:45 - Группа C4. Черногория - Румыния
Лига D
19:00 - Группа D3. Косово - Азербайджан
19:00 - Группа D3. Мальта - Фарерские острова
Победители каждой из групп дивизионов перейдут в более высокую лигу, аутсайдеры, наоборот, опустятся в дивизион ниже. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Финальная стадия (среди победителей групп Лиги А): 5-9 июня 2019 года
Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020: 22 ноября 2019 года
Стыковые матчи ЕВРО-2020: 26-31 марта 2020 года
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