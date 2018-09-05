Фото: twitter.com/UEFA

6 сентября под эгидой УЕФА стартует новый международный турнир под названием "Лига наций", призванный заменить товарищеские матчи и играть с равными по классу командами.

В турнире принимает участие 55 национальных команд, которые были распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА. Сборная Украины, занимающая 18 место место в рейтинге, попала в лигу В, где встретится с командами Чехии и Словакии.

Первый тур (6-8 сентября)

Четверг, 6 сентября

Лига А

21:45 - Группа А1. Германия - Франция

Лига B

21:45 - Группа B1. Чехия - Украина

21:45 - Группа B4. Уэльс - Ирландия

Лига C

21:45 - Группа С3. Словения - Болгария

21:45 - Группа С3. Норвегия - Кипр

Лига D

17:00 - Группа D1. Казахстан - Грузия

21:45 - Группа D1. Латвия - Андорра

21:45 - Группа D4. Армения - Лихтенштейн

21:45 - Группа D4. Гибралтар - Македония

Пятница, 7 сентября

Лига А

21:45 - Группа A3. Италия - Польша

Лига B

21:45 - Группа D2. Турция - Россия

Лига C

21:45 - Группа C1. Албания - Израиль

21:45 - Группа С4. Литва - Сербия

21:45 - Группа С4. Румыния - Черногория

Лига D

19:00 - Группа D3. Азербайджан - Косово

21:45 - Группа D3. Фарерские острова - Мальта

Суббота, 8 сентября

Лига А

19:00 - Группа A2. Швейцария - Исландия

21:45 - Группа A4. Англия - Испания

Лига B

16:00 - Группа B3. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина

Лига C

19:00 - Группа С2. Финляндия - Венгрия

21:45 - Группа С2. Эстония - Греция

Лига D

19:00 - Группа D2. Беларусь - Сан-Марино

21:45 - Группа D2. Люксембург - Молдова

Второй тур (9-11 сентября)

Воскресенье, 9 сентября

Лига А

21:45 - Группа A1. Франция - Нидерланды

Лига B

16:00 - Группа B1. Украина - Словакия

19:00 - Группа B4. Дания - Уэльс

Лига C

19:00 - Группа C3. Болгария - Норвегия

21:45 - Группа C3. Кипр - Словения

Лига D

19:00 - Группа D1. Грузия - Латвия

19:00 - Группа D4. Македония - Армения

21:45 - Группа D4. Лихтенштейн - Гибралтар

Понедельник, 10 сентября

Лига А

21:45 - Группа A3 Португалия - Италия

Лига B

21:45 - Группа B2. Швеция - Турция

Лига С

21:45 - Группа C1. Шотландия - Албания

21:45 - Группа C4. Сербия - Румыния

21:45 - Группа C4. Черногория - Литва

Лига D

21:45 - Группа D1. Андорра - Казахстан

21:45 - Группа D3. Косово - Фарерские острова

21:45 - Группа D3. Мальта - Азербайджан

Вторник, 11 сентября

Лига А

21:45 - Группа A2. Исландия - Бельгия

21:45 - Группа A4. Испания - Хорватия

Лига B

21:45 - Группа B3. Босния и Герцеговина - Австрия

Лига C

21:45 - Группа C2. Венгрия - Греция

21:45 - Группа C2. Финляндия - Эстония

Лига D

21:45 - Группа D2. Сан-Марино - Люксембург

21:45 - Группа D2. Молдова - Беларусь

Третий тур (11-13 октября)

Четверг, 11 октября

Лига А

21:45 - Группа A3. Польша - Португалия

Лига B

21:45 - Группа B2. Россия - Швеция

Лига C

21:45 - Группа C1. Израиль - Шотландия

21:45 - Группа C4. Литва - Румыния

21:45 - Группа C4. Черногория - Сербия

Лига D

21:45 - Группа D3. Фарерские острова - Азербайджан

21:45 - Группа D3. Косово - Мальта

Пятница, 12 октября

Лига А

21:45 - Группа A2. Бельгия - Швейцария

21:45 - Группа A4. Хорватия - Англия

Лига B

21:45 - Группа B3. Австрия - Северная Ирландия

Лига C

21:45 - Группа C2. Греция - Венгрия

21:45 - Группа C2. Эстония - Финляндия

Лига D

21:45 - Группа D2. Беларусь - Люксембург

21:45 - Группа D2. Молдова - Сан-Марино

Суббота, 13 октября

Лига А

21:45 - Группа A1. Нидерланды - Германия

Лига B

16:00 - Группа B1. Словакия - Чехия

21:45 - Группа B4. Ирландия - Дания

Лига C

19:00 - Группа C3. Норвегия - Словения

21:45 - Группа C3. Болгария - Кипр

Лига D

19:00 - Группа D1. Грузия - Андорра

19:00 - Группа D1. Латвия - Казахстан

19:00 - Группа D4. Армения - Гибралтар

21:45 - Группа D4. Македония - Лихтенштейн

Четвертый тур (14-16 октября)

Воскресенье, 14 октября

Лига А

21:45 - Группа A3. Польша - Италия

Лига B

19:00 - Группа B2. Россия - Турция

Лига C

16:00 - Группа C4. Румыния - Сербия

21:45 - Группа C1. Израиль - Албания

21:45 - Группа C4. Литва - Черногория

Лига D

19:00 - Группа D3. Азербайджан - Мальта

19:00 - Группа D3. Фарерские острова - Косово

Понедельник, 15 октября

Лига А

21:45 - Группа A2. Исландия - Швейцария

21:45 - Группа A4. Испания - Англия

Лига B

21:45 - Группа B3. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Лига C

21:45 - Группа C2. Эстония - Венгрия

21:45 - Группа C2. Финляндия - Греция

Лига D

21:45 - Группа D2. Беларусь - Молдова

21:45 - Группа D2. Люксембург - Сан-Марино

Вторник, 16 октября

Лига А

21:45 - Группа A1. Франция - Германия

Лига B

16:00 - Группа B1. Украина - Чехия

21:45 - Группа B4. Ирландия - Уэльс

Лига C

21:45 - Группа C3. Норвегия - Болгария

21:45 - Группа C3. Словения - Кипр

Лига D

17:00 - Группа D1. Казахстан - Андорра

21:45 - Группа D1. Латвия - Грузия

19:00 - Группа D4. Армения - Македония

21:45 - Группа D4. Гибралтар - Лихтенштейн

Пятый тур (15-17 ноября)

Четверг, 15 ноября

Лига А

21:45 - Группа A2. Бельгия - Исландия

21:45 - Группа A4. Хорватия - Испания

Лига B

21:45 - Группа B3. Австрия - Босния и Герцеговина

Лига C

21:45 - Группа C2. Греция - Финляндия

21:45 - Группа C2. Венгрия - Эстония

Лига D

17:00 - Группа D1. Казахстан - Латвия

21:45 - Группа D1. Андорра - Грузия

21:45 - Группа D2. Сан-Марино - Молдова

21:45 - Группа D2. Люксембург - Беларусь

Пятница, 16 ноября

Лига А

21:45 - Группа A1. Нидерланды - Франция

Лига B

21:45 - Группа B1. Словакия - Украина

21:45 - Группа B4. Уэльс - Дания

Лига C

21:45 - Группа C3. Кипр - Болгария

21:45 - Группа C3. Словения - Норвегия

Лига D

19:00 - Группа D4. Лихтенштейн - Македония

21:45 - Группа D4. Гибралтар - Армения

Суббота, 17 ноября

Лига А

21:45 - Группа A3. Италия - Португалия

Лига B

19:00 - Группа B2. Турция - Швеция

Лига C

21:45 - Группа C1. Албания - Шотландия

16:00 - Группа C4. Сербия - Черногория

21:45 - Группа C4. Румыния - Литва

Лига D

19:00 - Группа D3. Азербайджан - Фарерские острова

19:00 - Группа D3. Мальта - Косово

Шестой тур (18-20 ноября)

Воскресенье, 18 ноября

Лига А

16:00 - Группа А4. Англия - Хорватия

21:45 - Группа А2. Швейцария - Бельгия

Лига B

19:00 - Группа B3. Северная Ирландия - Австрия

Лига C

21:45 - Группа C2. Венгрия - Финляндия

21:45 - Группа C2. Греция - Эстония

Лига D

21:45 - Группа D2. Сан-Марино - Беларусь

21:45 - Группа D2. Молдова - Люксембург

Понедельник, 19 ноября

Лига А

21:45 - Группа A1. Германия - Нидерланды

Лига B

21:45 - Группа B1. Чехия - Словакия

21:45 - Группа B4. Дания - Ирландия

Лига C

21:45 - Группа C3. Кипр - Норвегия

21:45 - Группа C3. Болгария - Словения

Лига D

19:00 - Группа D1. Андорра - Латвия

19:00 - Группа D1. Грузия - Казахстан

21:45 - Группа D4. Лихтенштейн - Армения

21:45 - Группа D4. Македония - Гибралтар

Вторник, 20 ноября

Лига А

21:45 - Группа A3. Португалия - Польша

Лига B

21:45 - Группа B2. Швеция - Россия

Лига C

21:45 - Группа C1. Шотландия - Израиль

21:45 - Группа C4. Сербия - Литва

21:45 - Группа C4. Черногория - Румыния

Лига D

19:00 - Группа D3. Косово - Азербайджан

19:00 - Группа D3. Мальта - Фарерские острова

Победители каждой из групп дивизионов перейдут в более высокую лигу, аутсайдеры, наоборот, опустятся в дивизион ниже. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Финальная стадия (среди победителей групп Лиги А): 5-9 июня 2019 года

Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020: 22 ноября 2019 года

Стыковые матчи ЕВРО-2020: 26-31 марта 2020 года