Комитет Рады поддержал изменения в Конституцию Украины [ Редактировать ]
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект с изменениями в Конституцию относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Решение единогласно было принято на заседании комитета 5 сентября.
"Одиннадцать "за". Единогласно. Зафиксируйте это", - огласил председатель комитета Сергей Пашинский.
Он напомнил процедуру принятия изменений в Основной закон Украины:
"Субъект законодательной инициативы внес законопроект, мы сейчас даем заключение и в зале, очень надеюсь, что получаем 226 голосов. Затем этот проект идет в Конституционный суд. Если он получает заключение КС, на следующей сессии он вносится в зал и требует 300 голосов".
Ранее президент Порошенко озвучил предложения по изменениям Конституции Украины.
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