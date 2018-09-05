Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект с изменениями в Конституцию относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Решение единогласно было принято на заседании комитета 5 сентября.

"Одиннадцать "за". Единогласно. Зафиксируйте это", - огласил председатель комитета Сергей Пашинский.

Он напомнил процедуру принятия изменений в Основной закон Украины:

"Субъект законодательной инициативы внес законопроект, мы сейчас даем заключение и в зале, очень надеюсь, что получаем 226 голосов. Затем этот проект идет в Конституционный суд. Если он получает заключение КС, на следующей сессии он вносится в зал и требует 300 голосов".

Ранее президент Порошенко озвучил предложения по изменениям Конституции Украины.