В среду, 4 сентября, на Урале сейсмологи за сутки зафиксировали два землетрясения. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.



Второе землетрясение произошло в районе Уральских гор в 12:27 по местному времени (10:27 мск). Магнитуда составила 4,4, а его эпицентр находился на глубине 10 км.

Расстояние от эпицентра до Уфы составляет 131 км, а до Катав-Ивановска, где ночью произошло первое землетрясение, 22 км.

Ранее мы писали о том, что Иран всколыхнуло сильное землетрясение.