Урал всколыхнуло "двойное" землетрясение [ Редактировать ]
В среду, 4 сентября, на Урале сейсмологи за сутки зафиксировали два землетрясения. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Второе землетрясение произошло в районе Уральских гор в 12:27 по местному времени (10:27 мск). Магнитуда составила 4,4, а его эпицентр находился на глубине 10 км.
Расстояние от эпицентра до Уфы составляет 131 км, а до Катав-Ивановска, где ночью произошло первое землетрясение, 22 км.
Ранее мы писали о том, что Иран всколыхнуло сильное землетрясение.
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