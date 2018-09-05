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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика начать переговоры о проведении боя с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом сообщил менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

"Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик - Лебедев может осуществиться. Но тут многое зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно", - рассказал промоутер российского боксера.

Напомним, WBA в феврале 2018 года сообщила, что Лебедев, не принимавший участие в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен "чемпионом в отпуске", однако должен будет встретиться с победителем турнира.

Следующий поединок российский тяжеловес проведет 7 сентября в Челябинске против турецкого боксера Хизни Алтункая, а непобежденный украинский боксер встретится с британцем Тони Беллью.