Бандитське угруповання із громадян Азербайджану затримала поліція Харківщини. Почалося все з пограбування. 50 тисяч доларів нападники відібрали у місцевого бізнесмена. Злочинці знали, що той перевозитиме велику суму грошей, тож підстерегли його на безлюдній дорозі й спровокували ДТП. Коли чоловік вийшов з автівки, з лісу вибігли озброєні люди в масках. І відкрили вогонь.

Бізнесмен намагався втекти, але його наздогнали. Після того, як грабіжники втекли, постраждалий викликав поліцію. Невдовзі правоохоронці затримали злочинців. З'ясувалося, що троє з них перебували в Україні нелегально. Під час обшуків поліцейські вилучили - пістолети ТТ, "Глок" та набої.

"Было выдвинуто несколько версий о том, что к данному преступлению могут быть причастны лица, ранее знакомые потерпевшему. Во время отработки данной информации в поле зрения попал ранее судимый местный житель, который мог знать маршрут передвижения потерпевшего и наличие большой денежной суммы", - говорить Андрій Березка, керівник кримінальної поліції Ізюмського ВП.