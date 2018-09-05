Правительство повысило заработную плату бюджетным работникам, которые дают отпор и участвуют в сдерживании вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Согласно постановлению, бюджетники, которые обеспечивают национальную безопасность и оборону в зоне ООС, получат на 50% больше за фактическое время пребывания в районах проведения таких операций.

"Разработанной Министерством социальной политики постановлением предусматривается, что заработная плата работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, участвующих в обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах ее проведения, а также работников, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, повышается на 50 процентов за фактическое время пребывания в районах проведения таких мероприятий (операций)". - говорится в постановлении.

При этом получить повышенную оплату труда можно только при наличии подтверждающих документов.

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