На Волыни третьи сутки протестуют горняки. Около 200 человек шахты "Нововолынская" с понедельника не спускаются под землю. Требуют выплатить зарплату за два месяца. Это около пяти с половиной миллионов гривен. Рассчитаться руководство предприятия "Волыньуголь" обещало до Дня шахтера - 26 августа, но по сей день деньги не выдали.

Сегодня горняки устроили пикет возле здания администрации шахты. Говорят, не понимают, почему с ними не рассчитываются. Сейчас на складах находится более 7 тысяч тонн угля, но его никуда не отправляют. Хотя продав его, можно полностью покрыть долги.

"Вимога - повна виплата заробітної плати. Перше. Друге - це спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин, який, на жаль, генеральний директор не може зробити. І третє - це вирішити питання по переводу нас в третю групу, тобто на ліквідацію. Кожен день проводяться збори. Не можна сказати, скільки там - неділю стояти будем чи день, чи одну зміну. Це трудовий колектив вирішує", - говорит Василий Гура, председатель профсоюза шахты №9 "Нововолынская".