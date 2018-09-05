Первые подозреваемые в громком отравлении. Скотленд-Ярд назвал фамилии причастных к попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Кто привез "Новичок" в Великобританию и что грозит подозреваемым? Об этом Ирина Иванова.

Это был действительно российский след. Полиция Лондона опубликовала фотографии исполнителей громкого преступления. Это граждане Российской Федерации - Александр Петров и Руслан Боширов. У Скотленд-Ярда есть достаточно оснований для предъявления им обвинений.

Имена подозреваемых, скорее всего, вымышленные - подчеркивают в полиции. Но паспорта были настоящие. Эти двое прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и остановились в недорогом отеле. А 4 - попали в объективы камер наблюдения возле дома Скрипалей в Солсбери. Потом вернулись из Лондона в Москву. В тот же день бывший сотрудник ГРУ и его дочь в критическом состоянии оказались на больничных койках с отравлением неизвестным веществом.

"В интересах общественности обвинить россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в следующем: заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бэйли, использование и владение "Новичком" вопреки Закону о химическом оружии и умышленное причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бэйли", - говорит Сью Хэмминг, представитель прокуратуры.

На арест россиян был выдан европейский ордер. Но запроса об экстрадиции не будет - российское законодательство запрещает выдавать своих граждан. То, что за покушением стоит Россия, у британской стороны не вызывало сомнений с самого начала. Тереза Мэй еще в марте требовала от Москвы объяснений.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери вызвало громкий дипломатический скандал. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Десятки стран ее поддержали. Москва приняла зеркальные меры, отправив домой около полутора сотен иностранных диппредставителей.

Позже жертвами "Новичка" стали еще двое. В конце июня в больницу попали жители городка Эймсбери, расположенного в 10 километрах от Солсбери. Они подобрали в парке парфюмерный флакон и использовали содержимое. Вскоре женщина скончалась, мужчина выжил.

Организация по запрещению химического оружия заявила, что британка умерла от отравления тем же веществом, которое было применено против Скрипалей. В Лондоне заговорили об ужесточении санкций против России.

"Вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, поскольку США заявили, что введут ограничения за акцию в Солсбери, и они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле", - заявил Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании.

Москва по-прежнему отрицает свою причастность к преступлению. В российском МИДе заявили, что опубликованные имена и фото подозреваемых ни о чем не говорят. Ведомство вновь обвинило Великобританию в манипуляции.

Россия уже не сможет скрыть свои преступления. Об этом сегодня заявил Пётр Порошенко.

Президент напомнил о кремлевском следе в деле о сбитом МН-17, отравлении семьи Скрипалей и украинских политзаключенных. Глава государства призвал международных партнеров не вести политику заигрывания с Москвой. Только усиление санкций, по его словам, поможет остановить российскую агрессию на Донбассе.