Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. Боевики усиливают обстрелы практически по всей линии фронта. Сегодня открывали огонь уже 11 раз. Нашим армейцам приходилось стрелять в ответ. Одна из горячих точек - Светлодарская дуга. Там побывал Геннадий Вивденко.

"И давно, уже давно мы с него не работали. Не приходилось так сильно подавлять противника огнем".

Однако за эти двое суток пришлось все-таки "погашать" огневые точки противника из автоматов, признается офицер Ярослав.

"Мы придерживаемся тишине, но они когда позарез уже надоели, то уже начинаем немного ответ давать", - говорит Ярослав, военнослужащий ВСУ.

Враг предпринимает в основном стрелковые атаки в этом районе чаще в темное время суток. Наши солдаты предполагают, возможно, в траншеях с той стороны состоялась двухнедельная ротация. Сейчас боевики настроены более агрессивно.

"Услышат чуть, по чуть-чуть пошли. Прострел из стрелкового оружия. Где-то более целенаправлено велась стрельба. Где-то чувствовалось, что это прострел одиночными", - говорит Игорь, военнослужащий ВСУ.

"Хитро поступают, тихо-тихо, а потом приходи РПГ. Сапог прилетает. Напряженка она есть", - говорит Иван, военнослужащий ВСУ.

Противник пытается прощупать наши силы и нагло демонстрирует свое присутствие. Однако закаленные украинские воины иронично называют такую боевую обстановку "почти" перемирием.

Если раньше Светлодарская дуга проходила, по сводкам штаба Операции Объединенных сил, как одна из самых горячих точек фронта на Донбассе, то теперь противник здесь ведет себя значительно тише. Однако время от времени с той стороны раздаются взрывы. Интервал - 15-30 минут. Враг роет новые траншеи.

Боевики взрывают каменистый грунт с той стороны, чтобы не работать лопатами.

"Это ведутся инженерные работы. Мы видим взрывы, пыль. Такая же почва в них. Они окапываються и так далее с той стороны", - говорит Игорь, военнослужащий ВСУ.

Наши солдаты тоже не спят. Донецкая степь. Температура все еще выше тридцати. Днем, пока затишье, набивают мешки землей и сланцем для укрепления своих блиндажей.

"Вы сами видеть какую почву. Один камень. Ну долбим. А можно сюда подогнать технику экскаватор? Нежелательно. Они слышат звук, могут попасть".