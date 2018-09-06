Неспокійно й на Світлодарській дузі, поблизу окупованого Дебальцевого. Затишшя було нетривалим - лише кілька днів і російські найманці знову відкрили вогонь по укріпленнях наших бійців. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко.

"Та давно вже давно ми з нього не працювали. Не доводилося так сильно подавляти противника вогнем".

Однак за ці дві доби довелося таки гасити вогневі точки противника з автоматів - визнає офіцер Ярослав.

"Ми дотримуємося тиші, але вони коли позарез вони надоїли, то вже начинаем трохи відповідь давати, але так не сильно", - говорить Ярослав, офіцер ЗСУ.

Ворог атакує здебільшого зі стрілецької зброї у цьому районі, переважно під прикриттям темряви. Наші припускають, можливо у траншеях з тієї сторони відбулася двотижнева ротація. Бойовики там зараз агресивніші.

"По чуть-чуть пошли прострели из стрелкового оружия. Где-то более целенаправлено велась стрельба, где-то чувствовалось, что это прострелы одиночными", - каже Ігор, боєць ЗСУ.

"Хитро поступают, тихо-тихо, а потом приходи РПГ. Сапог прилетает, напряженка она есть", - говорить Іван, боєць ЗСУ.

За інформацією розвідки, з цього напрямку противник намагається "промацати" наші сили й зухвало демонструє свою присутність. Проте загартовані українські воїни жартома називають таку бойову обстановку "майже" перемир'ям.

Якщо раніше Світлодарська дуга проходила по зведенням штабу Операціі Об'єднаних сил - як одна з найгарячіших точок фронту на Донбасі, то тепер противник тут поводиться значно тихіше. Однак час від часу з того боку лунають вибухи. Інтервал 15-30 хвилин. Ворог споруджує нові траншеї.

Бойовики підривають кам'янистий ґрунт з тієї сторони.

"Это ведутся инженерные работы. Мы видим взрывы, пыль. Такая же почва у них, они откапиваются и так далее с той стороны", - каже Ігор, боєць ЗСУ.

Наші воїни теж не сплять. Донецький степ. Температура - все ще вище тридцяти. Поки денне затишшя, набивають мішки ґрунтом та місцевим сланцем для укріплення своїх бліндажів.

"Ви самі бачити який ґрунт. Один камінь. А можна сюди підігнати техніку екскаватор - нежелатєльно. Вони чують звук, можуть попасти".