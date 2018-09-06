В Іраку проходять масові протести [ Редактировать ]
В іракському місті Басра підпалили будівлю адміністрації. Тисячі людей кидали каміння у споруду та намагалися зруйнувати паркан навколо неї. Масові протести у другому за розмірами іракському місті не вщухають уже третій день.
Демонстранти заблокували дорогу від Басри до Багдада. Вони обурені через корупцію та безробіття. Нарікають також на низький рівень комунальних послуг: перебої в електропостачанні та погану воду.
Напередодні правоохоронці намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом. Під час сутичок загинули 7 людей.
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