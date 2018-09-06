В географическом центре Киева на Трухановом острове разбился вертолет.

Двое человек в результате падения получили телесные повреждения, их экстренно госпитализировали, информирует пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Сообщается, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

Также очевидцы сообщают, что техника ГСЧС не может подъехать к труднодоступному месту крушения.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

За несколько часов до этого аналогичное крушение вертолета произошло в Чехии.