В центре Киева разбился вертолет (фото) [ Редактировать ]
В географическом центре Киева на Трухановом острове разбился вертолет.
Двое человек в результате падения получили телесные повреждения, их экстренно госпитализировали, информирует пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
Сообщается, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.
Также очевидцы сообщают, что техника ГСЧС не может подъехать к труднодоступному месту крушения.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
За несколько часов до этого аналогичное крушение вертолета произошло в Чехии.
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