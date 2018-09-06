Один український боєць загинув, трьох поранено протягом доби, що минула. Ситуація на сході загострюється. Російські бойовики відкривали вогонь 31 раз.

Били здебільшого з гранатометів, атакували на всіх напрямках. У Красногорівці, поблизу Донецька, пошкоджено житловий будинок.

Не вщухла стрілянина й після півночі - зафіксовано вже чотири ворожих обстріли.