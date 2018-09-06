Парагвай передумав переносити своє посольство до Єрусалима [ Редактировать ]
Парагвай передумав переносити своє посольство до Єрусалима. Диппредставництво негайно повернуть до Тель-Авіва, повідомив міністр закордонних справ країни Луїс Кастільйоні.
За його словами, таким чином Парагвай хоче зробити свій внесок у досягнення чесного і надійного миру на Близькому Сході. А попереднє рішення президента Гораса Картеса про переведення посольства в Єрусалим Кастільйоні назвав "невиправданим".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після такого кроку - розпорядився закрити ізраїльське посольство у Парагваї.
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