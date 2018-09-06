Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14 з половиною тисяч гектарів площі в Ірландському морі.

За розміром це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків. Турбіни тут теж найвищі у світі - 195 метрів.

Побудувала ферму найбільша енергетична компанія Данії, її зведення тривало 3 роки.