У Софійському соборі вперше відкриють для відвідувачів оригінальні мозаїки, які ховалися під шаром фарби. Ці знахідки виявили під час реставрації мозаїк, фресок та олійного живопису першої половини одинадцятого століття. Про тонкощі реставраційної роботи розповість Катерина Сривкова.

Реставрація південної частини підкупольного простору почалася майже місяць тому. Такі роботи необхідно проводити кожні 20-25 років, та цю ділянку собору не відновлювали з радянських часів.

Ось тут, на висоті майже 20 метрів, працюють майстри-реставратори. Риштування надійні, конструкція не хитається, тож бути тут безпечно, якщо обережно.

Наразі реставрують тисячолітні мозаїки та фрески. Вже з'явилися перші відкриття.

"З якихось причин реставратори радянського часу, які працювали, вони деякі мозаїки трохи зафарбували не тим кольором, який є насправді в цих мозаїках. Для чого це було зроблено, ми не можемо сказати", - каже В'ячеслав Корнієнко, заступник генерального директора з наукової роботи національного заповідника "Софія Київська", доктор історичних наук.

Майстри дбайливо та обережно знімають стару фарбу, аби вперше відкрити відвідувачам оригінальні кольори давньої мозаїки.

"От, бачите, смуги. Золоте тло, а зверху була намальована біла смуга. Тут тоже ці камінчики були замальовані червоним, зараз я їх відмиваю".

"Вот обрамление этих медальонов Севастийских мучеников, они по какой-то причине были перекрашены масляной краской, изменился цвет. А сейчас уже реставраторы пооткрывали подлинное обрамление".

Утрачені камінчики смальти за новою технологією замінюють імітацією, зробленою зі спеціальної пасти.

"Раніше ставили автентичні камінчики, але просто зараз це вже вважається не науково. Тому що ми не знаємо, звідки вони впали, і ми їх ставимо в зовсім нове місце, тобто ми не знаємо точно, звідки", - говорить Анатолій Остапчук, завідувач науково-реставраційної майстерні.

Робота на такій висоті для майстрів поступово стає звичайною буденністю.

"Я думаю, что всем должно быть комфортно. Мне комфортно".

Науковці здійснюють не лише реставрацію, а й проводять дослідницьку роботи. Аналізують будівельні матеріали, які використовувалися на час створення фресок. Це допоможе точніше визначити вік пам'яток та дізнатися, як саме оздоблювали Софію Київську. Завершити роботи планують протягом кількох місяців. А тим часом музей відкритий для відвідувачів.