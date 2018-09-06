В Венеции местный священник Кристиано Боббо предложил собирать налог с невест со слишком откровенным декольте. По его мнению, современные женщины, собирающиеся замуж, предпочитают наряды с глубокими вырезами, превращая таинство венчания в светское событие.

Боббо подчеркнул, что для брака нужно выбирать простую одежду. Священник рассказал, что его идея заключается в том, чтобы ввести налог на глубину декольте у невест. Чем вульгарнее будет выглядеть платье, тем больше девушкам придется платить, пишет "The Telegraph".

Святой отец отметил, что его предложение пока является "иронической провокацией", но идею "налога благопристойности" он считает правильной.

На днях 19-летняя девушка вышла замуж за труп.