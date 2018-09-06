ГРС официально отказала УЗ в повышении тарифов на перевозки [ Редактировать ]
Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". Об этом говорится в решении ГРС № 379 от 6 сентября, копия которого есть в распоряжении МинПрома.
В ГРС обратили внимание на то, что представленный Мининфраструктуры анализ регуляторного влияния содержит формальное описание предложенных проектом приказа изменений, не является информативным и не отвечает Методике проведения анализа влияния регуляторного акта, подтвержденной постановлением Кабмина от 11 марта 2004 года № 308.
"Учитывая отсутствие аналитических показателей, формальным является утверждение относительно убыточности перевозки порожних вагонов, поскольку разработчиком не предоставлено подтверждающих данных относительно убыточности соответствующего направления деятельности на примере ПАО "Укрзализныця", – говорится в документе.
Во время проведенных совещаний в ГРС было установлено, что финансовый отчет "Укрзализныци" за 2017 год в разделе 8 содержит сведения об операционном доходе по грузовым перевозкам в размере почти 61 млрд грн., операционном результате в сегменте грузовых перевозок 18,8 млрд грн., из чего следует рентабельность грузовых перевозок почти 31%.
Согласно проведенным исследованиям ГП "Укрпромвнешэкспертиза" грузоперевозки "Укрзализныци" в 2017-2018 годах рентабельны на уровне 33-23%. Убыточными являются пассажирские перевозки, которые "Укрзализныця" субсидирует (10,5-11,5 млрд грн. в год). При этом установлено, что суммарный объем амортизационных отчислений и валовой прибыли от грузовых перевозок (32,2 млрд грн.), достаточен для полноценного выполнения плана капитальных инвестиций в 2018 году (26,9 млрд грн).
По оценкам "Укрпромвнешэкспертизы", введение в действие проекта приказа увеличит расходы отечественных производителей на грузовые железнодорожные перевозки на 11%, что снизит их ценовую конкурентоспособность на глобальных рынках и приведет к сокращению объемов производства продукции. Вследствие чего снизятся объемы грузовых перевозок "Укрзализныци" на 1,5-2 млн тонн в месяц, и соответственно "УЗ" недополучит до конца года 4-5 млрд грн. прибыли.
"Таким образом установлено наличие факта прогнозируемого негативного влияния на соответствующую бизнес-среду, которое коррелируется в пределах сотен миллионов гривен на соответствующие отрасли ежегодно, что в свою очередь будет иметь влияние на показатели объема грузоперевозок, в том числе объемов экспорта, объемов производства внутреннего продукта, суммы налоговых отчислений в бюджет, а также сумм валютных поступлений в страну", – подчеркивается в документе.
ГРС считает, что нормативное закрепление унификации тарифов на перевозку порожних вагонов требует проведения Мининфраструктуры обоснованного экономического анализа по влиянию изменения тарифов на железнодорожные перевозки на общеэкономические показатели развития различных отраслей с учетом информации, полученной от субъектов хозяйствования.
"В общем, подчеркиваем, что принятие решения о повышении стоимости отдельных видов перевозок железнодорожным транспортом целесообразно принимать с учетом баланса интересов всех заинтересованных сторон и соответствующее решение должно отвечать принципам государственной регуляторной политики, таким как: эффективность, то есть достижение вследствие действия регуляторного акта максимально возможных позитивных результатов за счет минимально необходимых расходов ресурсов субъектов хозяйствования, государства и граждан, и сбалансированность – обеспечение в регуляторной деятельности баланса интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства", – говорится в решении ГРС.
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