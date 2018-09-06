Месть не удалась: женщину приговорили к тюрьме за убийство рыбок [ Редактировать ]
Жительница Великобритании отомстила бывшему парню и отравила его рыбок, засняв это на видео. 35-летняя Серена Рейнольдсон налила отбеливатель в его любимый аквариум с тропическими рыбками в отместку за измену, пишет The Sun.
На этом мать 4 детей не остановилась и засняла процесс отравления невинных рыбок на видео, а после отправила его своему экс-бойфренду. Также она предупредила, что следующей жертвой станет его домашняя змея.
За свой зверский поступок Рейнольдсон предстала перед судом в Оксфорде. В свое оправдание, подсудимая заявила, что на тот момент находилась в состоянии стресса. Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно и 15 дням общественных работ. Также ее обязали выплатить владельцу рыбок 115 фунтов и 300 фунтов судебных издержек. Также Серене Рейнольдсон запретили когда-либо заводить у себя дома рыбок.
В США произошел похожий инцидент, где женщина убила своего мужа с помощью глазных капель.
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