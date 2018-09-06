В социальных сетях появилось видео, как начиналось масштабное землетрясение магнитудой 6,6, на японском острове Хоккайдо.

Мощное землетрясение произошло после того, как на несколько японских префектур обрушился тайфун Джебби.

Около 300 человек пострадали, а 30 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски людей, которые могут находится под обломками зданий, об этом сообщает телеканал NHK.

Во многих городах созданы убежища.

Как мы сообщали ранее, Японию всколыхнули два мощных землетрясения.