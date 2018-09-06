Во Львовской области продолжаются международные учения Украина - НАТО [ Редактировать ]
Международные учения "Быстрый трезубец-2018", которые проходят на Яворовском полигоне во Львовской области, в самом разгаре. Украинские военные вместе с коллегами из армий стран-членов НАТО отрабатывают совместные действия в разнообразных ситуациях. Галина Якушко - обо всем подробнее.
Танки, БТРы и вертолеты. Сегодня на полигоне - интенсивная фаза учений.
Первым на условное поле боя - выпускают дрон. Произвести разведку территории.
Вот здесь военные запускают дрон. Это не обычная радио-управляемая модель, а с проводным питанием. Благодаря этому дрон становится неуязвимым для радаров противника.
Условных противников разделяет река. К вражескому берегу военные добираются на бэтээрах. Задача артиллерии - уничтожить склад с боеприпасами.
Тыл прикрывают несколько танков. Они работают в паре, по системе "карусели" - по очереди подъезжают и отъезжают, производят выстрелы. Их задача - захватить дамбу.
Есть и условно раненые. Тех, кому якобы необходима помощь, эвакуируют с помощью вертолета.
За учениями пристально следят военные НАТО. Здесь американцы, канадцы, поляки и румыны.
"Украинские военные хорошо мотивированы, они хотят быть успешными, стремятся учиться. Надеемся, их повысят в ближайшее время: кто-то из сержантов станет майором, а лейтенанты - капитанами. Ведь именно здесь хорошо виден прогресс в действиях военных. Они смогут брать на себя больше ответственности", - говорит Мэтью Смит, командир 278 бронекавалерийской бригады Вооруженных сил США.
Украинские военные говорят: полученный опыт поможет спасти не одну жизнь во время службы на Донбассе. Ведь условия учений - максимально приближены к реальной ситуации на фронте. Кроме того, здесь используют уникальную систему "Майлс". Она позволяет имитировать поражения не только техники, но и солдат.
"Коли ми можемо проводити практичне ураження противника, відповідно до цього проводиться аналіз, і вже військовослужбовці не так відноситься до проведення занять з системою "Майлз", ніж якби просто вони стріляли по фанерним мішенях. І, відповідно, на це вже йде розрахунок, і військ, і військовослужбовці вже більше підготовлені і не будуть відкрито підставляти себе під противника", - говорит Эдуард Москалев, соруководитель учений "Быстрый Трезубец".
Маневры продлятся до 15 сентября. За это время военные НАТО намерены обучить еще около двух тысяч украинских военнослужащих.
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