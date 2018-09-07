7 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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7 сентября - 250-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 115 дней.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 7 сентября
Владимир, Иван, Моисей.
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