7 сентября - 250-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 115 дней.

Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.

Именины 7 сентября

Владимир, Иван, Моисей.

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