Доллар в Украине резко упал [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, усилил курс гривны до 28,22 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 сентября официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2822.4632(-18,6920);
– 100 евро – 3283.6537 гривны (-6,9723).
Напомним, что курс криптовалюты также стремительно падает в цене.
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