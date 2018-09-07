Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, усилил курс гривны до 28,22 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 сентября официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2822.4632(-18,6920);

– 100 евро – 3283.6537 гривны (-6,9723).

Напомним, что курс криптовалюты также стремительно падает в цене.