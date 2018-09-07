У Бразилії ножем поранили кандидата в президенти Жаїра Болсонару. Наразі він лідирує у передвиборчих перегонах.

Невідомий накинувся на нього під час зустрічі з виборцями. Нападника затримали. Ним виявився місцевий безробітний, який у соцмережах критикував політика.

Болсонару зробили операцію, його стан стабільний. Після нападу, щоб підтримати політика, його прихильники принесли квіти та свічки на площі у Сан-Паулу. Президентські вибори у Бразилії відбудуться за місяць.