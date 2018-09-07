Арбуз можно сохранить свежим до Нового года [ Редактировать ]
Сезон бахчевых подходит к концу и вскоре свежий арбуз можно будет лишь в гастрономических бутиках, заплатив существенную сумму. Однако, оказывается, есть легкий способ сохранить арбуз свежим до самого Нового года.
"Глину разведите водой до консистенции сметаны и нанесите эту смесь на арбуз. Толщина глиняного покрова должна достигать 1−1,5 сантиметров. Когда смесь высохнет, поместите арбуз в прохладное сухое место. Например, в подвал. А когда зимой решите арбузом полакомиться, предварительно поместите его в воду, чтобы было легче очистить", - передают "Факты" совет повара Ольги Сагайдак.
Для длительного хранения лучше выбрать небольшой арбуз с неповрежденной кожурой. При этом, кожура не должна быть мягкой.
"В период хранения следите, чтобы в подвале не появилась сырость", - советует повар.
Она добавила, что лучшее время для заготовки арбузов - середина сентября.
Ранее мы рассказывали, как выбрать спелый и вкусный арбуз.
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