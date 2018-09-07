Знову палає ліс у Каліфорнії. Влада оголосила евакуацію кількох десятків будинків. Займання сталося на півночі штату, поблизу міста Реддінг, неподалік від осередку руйнівної серпневої пожежі.

Полум'я заблокувало рух на трасі, що з'єднує Каліфорнію та Орегон. Водії були змушені залишити свої автівки на дорозі, щоб врятуватися.

Вогонь поширюється дуже швидко. Пожежні служби повідомили, найімовірніше, займання спричинили люди. Чи зумисно - ще невідомо.