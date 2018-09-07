"Не хвилюйтеся, у Білому домі є дорослі". В New York Times з'явилася анонімна колонка від нібито посадовця з адміністрації Трампа, який запевнив, що в Білому домі є низка осіб, які стримують "руйнівні ідеї" чинного президента США. Трамп у відповідь спочатку спитав у Twitter "Зрада?".

А потім зажадав від видання розкрити особу автора публікації, але безрезультатно. Політики з найближчого оточення Трампа заперечують свою причетність до матеріалу.