В New York Times з'явилася анонімна колонка від посадовця з адміністрації Трампа [ Редактировать ]
"Не хвилюйтеся, у Білому домі є дорослі". В New York Times з'явилася анонімна колонка від нібито посадовця з адміністрації Трампа, який запевнив, що в Білому домі є низка осіб, які стримують "руйнівні ідеї" чинного президента США. Трамп у відповідь спочатку спитав у Twitter "Зрада?".
А потім зажадав від видання розкрити особу автора публікації, але безрезультатно. Політики з найближчого оточення Трампа заперечують свою причетність до матеріалу.
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