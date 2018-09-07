В жутком ДТП в Николаеве погиб байкер (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 7 сентября в Николаеве насмерть разбился мотоциклист. ДТП случилось на пересечении Богоявленского проспекта и улицы Маячной.
"Мотоцикл "Сузуки" ехал по проспекту, со стороны центра города, в направлении Жуковского кольца. На перекрестке мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2109, поворачивавший со встречной полосы движения на улицу Маячную", - сообщает местное издание "Новости-N".
От мощного удара "девятка" перевернулась на крышу, а мотоциклист вместе с мотоциклом застрял в салоне авто.
"Прибывшие на место происшествия полицейские вместе со случайными свидетелями аварии не без труда извлекли мотоциклиста из автомобиля. К сожалению, помощь ему уже не понадобилась - он был мертв. По предварительным данным погибшему было 37 лет," - сказано в сообщении.
Отмечается, что по правилам дорожного движения, автомобиль, при совершении поворота, должен был пропустить мотоцикл, двигавшийся во встречном направлении прямо.
Водителя "девятки" с многочисленными травмами госпитализировали. На место происшествия съехались николаевские байкеры.
За несколько часов до этого в Днепре женщина "влетела" в лобовое стекло ВАЗа.
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